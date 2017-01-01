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На Закарпатье во двор бизнеследи кинули гранату

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На место происшествия выехало руководство полиции области, инспекторы кинологического центра и взрывотехники.
Пострадало имущество
Пострадало имущество
Нацполиция Украины
В Закарпатской области во двор бизнесвумен из Мукачево неизвестные бросили взрывное устройство, которое детонировало.
 
Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба Нацполиции.
 

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"12 ноября в 04.23 утра поступило сообщение от полицейского управления полиции охраны, что они совершили выезд на срабатывание сигнализации в охраняемом объекте. На месте происшествия выяснилось, что во двор дома 41-летней женщины бросили устройство, похожее на гранату, в результате чего произошел взрыв. Травмированных нет", – сообщают правоохранители.
 
На место происшествия выехало руководство полиции области, инспекторы кинологического центра и взрывотехники. Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 296 УК Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.
 
Как сообщалось 10 ноября, в Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену.
 
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Теги: полиция, взрыв, граната, Закарпатская область
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