На Закарпатье во двор бизнеследи кинули гранату

На место происшествия выехало руководство полиции области, инспекторы кинологического центра и взрывотехники.

В Закарпатской области во двор бизнесвумен из Мукачево неизвестные бросили взрывное устройство, которое детонировало.

Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба Нацполиции.

Читай также: В Киеве возле Шулявского моста нашли арсенал оружия и боеприпасов "12 ноября в 04.23 утра поступило сообщение от полицейского управления полиции охраны, что они совершили выезд на срабатывание сигнализации в охраняемом объекте. На месте происшествия выяснилось, что во двор дома 41-летней женщины бросили устройство, похожее на гранату, в результате чего произошел взрыв. Травмированных нет", – сообщают правоохранители. "12 ноября в 04.23 утра поступило сообщение от полицейского управления полиции охраны, что они совершили выезд на срабатывание сигнализации в охраняемом объекте. На месте происшествия выяснилось, что во двор дома 41-летней женщины бросили устройство, похожее на гранату, в результате чего произошел взрыв. Травмированных нет", – сообщают правоохранители.

На место происшествия выехало руководство полиции области, инспекторы кинологического центра и взрывотехники. Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 296 УК Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.