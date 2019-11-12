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Киеврада назвала одну из улиц столицы именем Амины Окуевой

Комментариев: 11
Амина Окуева была убита 30 октября 2017 на ж\д переезде возле поселка Глеваха Киевской области.
Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года под Киевом
Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года под Киевом
facebook.com/Амина Окуева

В Киеве появилась улица имени воевавшей на Донбассе в добровольческом батальоне, а позже расстрелянной киллером Амины Акуевой. 

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На сегодняшнем заседании Киеврада переименовала в ее честь улицу в Шевченковском районе столицы. За это решение проголосовали 63 депутата при необходимых 62 голосах.

Получившая новое название улица до переименования называлась Проектная 13119. Она расположена недалеко от станции Киев-Волынский, там находится промзона и гаражи.

Окуева имела чеченское происхождение
Окуева имела чеченское происхождение
facebook.com/Амина Окуева

Окуева имела чеченское происхождение. В Украину она окончательно переехала в 2003 году. Здесь она поступила в Одесский национальный медицинский университет, а окончив ВУЗ, работала в 11 городской больнице врачом–интерном.

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Во время событий Евромайдана Амина была волонтером-медиком, а с 2014 года вошла в состав батальона “Киев-2“ и принимала участие в АТО. Позднее выступала одним из спикеров подразделения чеченских добровольцев из батальона имени Джохара Дудаева.

В ее военном билете записана одна единственная военно-учетная специальность под кодовым обозначением 879962 - это фельдшер. Однако в АТО она прошла обучение и получила специальность гранатомётчика и оператора ПТУРа. Очень любила стрелять из АГС. Но в основном действовала как снайпер.

Напомним, первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан. 

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Во время второго покушения, 30 октября, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение. 

Джохар Дудаев – чеченский военный и политический деятель, первый президент Чеченской Республики Ичкерия, которая в 1990-х годах боролась за независимость от России. Был убит ракетой, выпущенной из российского самолета Су-25 в 1996 г.

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Теги: Амина Акуева, убийство, Киев
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Комментариев (11)
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Орест_Пiхва    12.11.2019, 16:28
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Гомш буд была гомш буд и осталась. Афтар чё ты несешь, какая из неё нохча?
Орест_Пiхва    12.11.2019, 16:31
Оценка:  0
Орест_Пiхва
гомаш
kapablankas    12.11.2019, 16:12
Оценка:  +2
kapablankas
КГГА їб ..нулась
Афганец    12.11.2019, 15:58
Оценка:  +4
Афганец
Просто так мочить не станут! Снайпершей была, вот и прибили!
DmitriyMakarov    12.11.2019, 16:06
Оценка:  +5
DmitriyMakarov
Ага, снайпершей И еще чеченкой, доктором, активисткой. Только вот при рождении она звалась Никифорова Анастасия Викторовна, медицинских вузов не заканчивала, с 17 лет была подстилкой чеченских бандитов и завалили ее в ходе бандитских разборок.
Letohradek    12.11.2019, 16:17
Оценка:  -2
Letohradek
Скорее, твоя мама была подстилкой, а папа спившийся бомж. Только у таких родителей рождаются скоты, подобные тебе!
DmitriyMakarov    12.11.2019, 16:27
Оценка:  +1
DmitriyMakarov
Letohradek - недоразвитый кусок бандеровского говна, за свои слова ответить сможешь? ты откуда мразь? где тебя искать?
kapablankas    12.11.2019, 16:32
Оценка:  0
kapablankas
Letohradek

Головний вилизувач Порро.
asfd0    12.11.2019, 15:57
Оценка:  +3
asfd0
Один Саша Билый он же Музычко не дожил до своего светлого будущего.
DmitriyMakarov    12.11.2019, 15:53
Оценка:  +4
DmitriyMakarov
За какие заслуги? За кражу из одесского музея, где директором, о чудо, работал ее папа, картины Караваджо "Поцелуй Иуды"? За инсценировку покушения на себя, когда она со своим мужем расстреляли человека за свои долги, но он к их сожалению выжил? За трех мужей-чеченов, криминальных авторитетов?
VSHIVANKA    12.11.2019, 15:50
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ ТО ЭТО НЕ ВЫЗЫВАЕТ УДИВЛЕНИЯ.....
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