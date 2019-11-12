Киеврада назвала одну из улиц столицы именем Амины Окуевой

Амина Окуева была убита 30 октября 2017 на ж\д переезде возле поселка Глеваха Киевской области.

Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года под Киевом facebook.com/Амина Окуева

В Киеве появилась улица имени воевавшей на Донбассе в добровольческом батальоне, а позже расстрелянной киллером Амины Акуевой.

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На сегодняшнем заседании Киеврада переименовала в ее честь улицу в Шевченковском районе столицы. За это решение проголосовали 63 депутата при необходимых 62 голосах.

Получившая новое название улица до переименования называлась Проектная 13119. Она расположена недалеко от станции Киев-Волынский, там находится промзона и гаражи.

Окуева имела чеченское происхождение facebook.com/Амина Окуева

Окуева имела чеченское происхождение. В Украину она окончательно переехала в 2003 году. Здесь она поступила в Одесский национальный медицинский университет, а окончив ВУЗ, работала в 11 городской больнице врачом–интерном.

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Во время событий Евромайдана Амина была волонтером-медиком, а с 2014 года вошла в состав батальона “Киев-2“ и принимала участие в АТО. Позднее выступала одним из спикеров подразделения чеченских добровольцев из батальона имени Джохара Дудаева.

В ее военном билете записана одна единственная военно-учетная специальность под кодовым обозначением 879962 - это фельдшер. Однако в АТО она прошла обучение и получила специальность гранатомётчика и оператора ПТУРа. Очень любила стрелять из АГС. Но в основном действовала как снайпер.

Напомним, первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.

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Во время второго покушения, 30 октября, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.

Джохар Дудаев – чеченский военный и политический деятель, первый президент Чеченской Республики Ичкерия, которая в 1990-х годах боролась за независимость от России. Был убит ракетой, выпущенной из российского самолета Су-25 в 1996 г.

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