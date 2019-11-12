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В Польше загадочно погибли двое украинцев

Комментариев: 2
Их тела были найдены в бескислородной морозильной камере для фруктов.
В Польше загадочно погибли двое украинцев
В Польше загадочно погибли двое украинцев
depositphotos.com

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Районная прокуратура в польской Раве Мазовецкой выясняет обстоятельства гибели двух украинцев, чьи тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве. Об этом сообщает польское издание rmf24.pl.

По словам представителя польской полиции Агаты Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на фруктовом складе в Садковице. Информацию предоставил владелец хранилища, который нашел тела граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.

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Оба погибших жили на территории хозяйства, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в холодильной камере – помещении с контролируемой анаэробной средой. Войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и сообщили в посольство Украины.

Расследование дела ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.

Напомним, в Польше ветеран АТО был задержан по требованию России. Позднее его отдали на поруки украинского Генконсула.

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Теги: Польша, смерть, заробитчане
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Комментариев (2)
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ВыВсеВрете    12.11.2019, 18:01
Оценка:  0
ВыВсеВрете
Плохой раб, мертвый раб.
Не можешь работать, сдохни.
ThaiFever    12.11.2019, 17:35
Оценка:  0
ThaiFever
рабы плохо работали и жрать просили
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