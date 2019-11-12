Встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна – Пристайко

Для переговоров уже есть несколько более удобных площадок.

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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью ВВС.

Пристайко утверждает, что предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер. Но при этом практического смысла в нем мало, поскольку проблема заключается не в отсутствии переговорной площадки. К тому же Казахстан неудобен с логистической точки зрения, поскольку до Астаны долго лететь.

Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем – переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане. Скорее всего, (следующая встреча пройдет – ред.) или в Берлине, или в Париже, – сказал министр.

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Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне нормандского формата, глава МИД сказал, что лишь сегодня впервые услышал, что такая встреча возможна. По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны.

Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет, – подытожил дипломат.

Напомним, во вторник, 12 ноября, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане и обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.

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