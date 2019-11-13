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Нардеп от СН в полупрозрачном платье “засветила” новый iPhone

Комментариев: 4
В центре внимания оказалась Ирина Аллахвердиева.
Ирина Аллахвердиева
Ирина Аллахвердиева
Ян Доброносов

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Народный депутат Украины от пропрезидентской партии “Слуга народа” Ирина Аллахвердиева появилась в Раде в полупрозрачном платье и “засветил” iPhone последней модели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко.

Диджитализация в реальном действии. Депутат Рады из фракции “Слуга народа” Ирина Аллахвердиева уже приобрела новый айфон 11 Max pro, который в Сети со скидкой стоит 40 тысяч 999 гривен, - написала журналистка.

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Кроме того, она напомнила, что зарплата народного избранника равна 25 тысячам гривен в месяц. На эти деньги iPhone 11 Max pro вряд ли можно себе позволить, предположила журналистка.

Между тем, многие пользователи сети отметили интересный наряд Аллахвердиевой. Она явилась на работу в достаточно откровенном полупрозрачном платье.

Напомним, Порошенко засветил в Раде новый iPhone. Продажи телефона такой модели стартовали в Украине 6 дней назад.

 

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Теги: Аллахвердиева, Айфон, новый телефон, Рада
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Комментариев (4)
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Sheva_46    13.11.2019, 17:03
Оценка:  +2
Sheva_46
Оделась в свою рабочую спецодежду...
ВосставшийИзБана    13.11.2019, 16:44
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Где они откопали это чучуло?
LERMI_    13.11.2019, 16:53
Оценка:  +1
LERMI_
в борделі, причому скоріш за все в недорогому =)
П    13.11.2019, 16:38
Оценка:  +2
П
Какой интеллект.
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