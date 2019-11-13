Нардеп от СН в полупрозрачном платье “засветила” новый iPhone

В центре внимания оказалась Ирина Аллахвердиева.

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Народный депутат Украины от пропрезидентской партии “Слуга народа” Ирина Аллахвердиева появилась в Раде в полупрозрачном платье и “засветил” iPhone последней модели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко.

Диджитализация в реальном действии. Депутат Рады из фракции “Слуга народа” Ирина Аллахвердиева уже приобрела новый айфон 11 Max pro, который в Сети со скидкой стоит 40 тысяч 999 гривен, - написала журналистка.

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Кроме того, она напомнила, что зарплата народного избранника равна 25 тысячам гривен в месяц. На эти деньги iPhone 11 Max pro вряд ли можно себе позволить, предположила журналистка.

Между тем, многие пользователи сети отметили интересный наряд Аллахвердиевой. Она явилась на работу в достаточно откровенном полупрозрачном платье.

Напомним, Порошенко засветил в Раде новый iPhone. Продажи телефона такой модели стартовали в Украине 6 дней назад.

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