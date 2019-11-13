О двусторонней встрече Зеленского и Путина говорить рано – Песков
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На сегодняшний день рано говорить о возможности двусторонней встречи между президентами Украины и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
По его словам, сейчас акцент делается на подготовке к саммиту “нормандской четверки“.
Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату, - ответил Песков на вопрос, возможна ли встреча двух президентов до нормандского саммита.
Напомним, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского. Позднее в украинском МИДе идею такой встречи в Астане назвали маловероятной.
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