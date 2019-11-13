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О двусторонней встрече Зеленского и Путина говорить рано – Песков

Комментариев: 4
В Кремле считают, что сейчас нужно сконцентрироваться на подготовке к нормандскому саммиту.
О двусторонней встрече Зеленского и Путина говорить рано
О двусторонней встрече Зеленского и Путина говорить рано
Фейсбук Дмитрия Пескова

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На сегодняшний день рано говорить о возможности двусторонней встречи между президентами Украины и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

По его словам, сейчас акцент делается на подготовке к саммиту “нормандской четверки“.

Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату, - ответил Песков на вопрос, возможна ли встреча двух президентов до нормандского саммита.

Напомним, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского. Позднее в украинском МИДе идею такой встречи в Астане назвали маловероятной.

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Теги: Песков, Путин, Зеленский, встреча, нормандский формат
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Комментариев (4)
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Міні_Ми    13.11.2019, 18:39
Оценка:  -1
Міні_Ми
Взагалі байдуже хто з ким там буде говорити. Миритися з путінським консервативним більшовизмом немає ніяких підстав.
Міні_Ми    13.11.2019, 18:40
Оценка:  -1
Міні_Ми
І не буде ніколи.
zheka-yakob    13.11.2019, 18:42
Оценка:  0
zheka-yakob
Стыцько, пиши на русском языке....твоя свинячий диалект непонятен совсем.)))
zheka-yakob    13.11.2019, 18:33
Оценка:  0
zheka-yakob
Какой смысл России разговаривать с шестёркой Трампа?
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