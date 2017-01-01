В СБУ нет фактов о подкупе участников митингов против капитуляции

Также у СБУ нет в производстве открытых уголовных дел по таким фактам.

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В распоряжении СБУ нет достоверных сведений, подтверждающих возможный подкуп участников митингов “Нет капитуляции“, охвативших Украину в октябре после подписания так называемой “формулы Штайнмайера“. Также в СБУ нет открытого производства по этой теме. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью изданию “Главком“.

При этом глава СБУ высказал мнение, что у общественных организаций есть право тратить деньги на проведение публичных акций.

Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их - в том числе на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования, - заявил Баканов.

Напомним, в октябре Арахамия заявил, что ему известны факты подкупа участников митингов против капитуляции. Он также заявил, что передал информацию об этом в СБУ.

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