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Под Винницей сгорел военный склад 59-й ОМПБр

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Спасатели боролись с огнем почти 4 часа.
Причины пожара устанавливаются
Причины пожара устанавливаются
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В Винницкой области 13 ноября на военном складе вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вспыхнул пожар, который тушили почти четыре часа. Пострадавших от огня нет.

Об этом сообщил пресс-центр 59-й ОМПБр в официальном Facebook.

Пламя вспыхнуло вечером около 17:00. Прибывшим на место ЧП спасателям ГСЧС удалось оперативно локализовать пожар. По состоянию на 20:40 огонь был ликвидирован.

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"Травмированых и гибели личного состава воинской части в результате пожара нет. Убытки, причиненные в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют. Причины пожара устанавливаются. По данному факту назначено служебное расследование", - отметили в штабе бригады.

Как сообщалось, в Киеве вновь наблюдаются, видимо, направленные против деятельности отдельных предпринимателей поджоги. В ночь со среды на четверг, 14 ноября, по Киеву прошла серия поджогов.

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Теги: пожар, бригада, Донбасс, война, ВСУ
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