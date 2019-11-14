В Киеве ночью произошла серия поджогов магазинов

Неизвестные обливают керосином и поджигают магазины.

В Киеве вновь наблюдаются, видимо, направленные против деятельности отдельных предпринимателей поджоги. В ночь со среды на четверг, 14 ноября, по Киеву прошла серия поджогов.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Около 3:00, с разрывом в пять минут, неизвестные подожгли три магазина сети “Молоко от фермера“, один из которых привел к тому, что на Петропавловской Борщаговке почти полностью выгорел BoxPark.

Первый поджог произошел около 02:50 в Днепровском районе столицы на улице Амвросия Бучмы. Трое неизвестных облили керосином и подожгли магазин сети “Молоко от фермера“.

Спустя несколько минут после этого вспыхнул пожар в молочном магазине на улице Олены Телиги. Там охрана компании “Сириус“ успела быстро пресечь разрушительную силу огня еще до приезда пожарных.

Третий поджог, в Петропавловской Борщаговке, привел к серьезным последствиям.

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В BoxPark с магазина компании “Молоко от фермера“ пламя быстро перебросилось на соседние боксы. В итоге около 10 торговых точек и все, что находилось внутри, сгорело. К счастью, в трех пожарах обошлось без пострадавших. Полиция разыскивает поджигателей в трех районах Киева, на место возгораний прибыли следователи.

Как сообщалось 12 ноября, в Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов.

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