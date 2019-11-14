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Зеленский отреагировал на закон о рынке земли

Комментариев: 8
Президент считает, что вчера депутаты таким образом "отменили действительно экономическое рабство".

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Как он отметил, депутаты таким образом "отменили действительно экономическое рабство".

Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство, - сказал он.

Зеленский считает, что с принятием этого закона "каждый украинец станет владельцем своей земли".

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Напомним, Зеленский подписал закон о безопасности дорог. Закон регулирует аудит безопасности автодорог, призван сделать дороги безопаснее и снизить количество ДТП.

 

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Теги: законы, Земля, видео, закон, законопроект, Рынок земель, Владимир Зеленский
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Комментариев (8)
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dukeOd    14.11.2019, 11:03
Оценка:  +1
dukeOd
А свобода без територий..это не рабство???ща китайцы быстро подсуетятся...российское забайкалье будет курить в сторонке..
Антибес    14.11.2019, 11:02
Оценка:  +1
Антибес
Китайские товарищи в количестве десятков миллионов человек,уже сейчас благодарят Зе и его политсилу за возможность очень скоро начать жить на СВОЕЙ земле.
futbolprognoz    14.11.2019, 10:33
Оценка:  0
futbolprognoz
продать территорию за неограниченный печатный станок. клоун
Путин_xyйло    14.11.2019, 10:24
Оценка:  0
Путин_xyйло
А кто не захочет"про_ДАВАТЬ" - применят утюг!
Путин_xyйло    14.11.2019, 10:29
Оценка:  +1
Путин_xyйло
В общем "будут "освобождать"!
неситепианино    14.11.2019, 10:19
Оценка:  -1
неситепианино
мне стыдно
Мыкола    14.11.2019, 10:17
Оценка:  +3
Мыкола
Цена печати 100долларовой купюры -15 центов ! Вот из этого и исходите, Владимир окаянный
МСергей    14.11.2019, 10:06
Оценка:  +3
МСергей
О своем приватизационном сертификате (ваучер) ничего не рассказывал, как он освободился от рабства.
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