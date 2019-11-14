Зеленский отреагировал на закон о рынке земли

Президент считает, что вчера депутаты таким образом "отменили действительно экономическое рабство".

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Как он отметил, депутаты таким образом "отменили действительно экономическое рабство".

Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство, - сказал он.

Зеленский считает, что с принятием этого закона "каждый украинец станет владельцем своей земли".

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Напомним, Зеленский подписал закон о безопасности дорог. Закон регулирует аудит безопасности автодорог, призван сделать дороги безопаснее и снизить количество ДТП.

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