"Никаких связей с табачным бизнесом я не имею" - Холодов

Нардеп утверждает, что существующие документы сводят к нулю расследование "Схем" и хочет судиться с журналистами.

Народный депутат партии “Слуга народа“ Андрей Холодов заявил, что подаст в суд на журналистов “Радио Свобода“ за клевету.

Об это он написал на своей странице в Facebook.

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“По поводу “сенсационного расследования“. Без попкорна прямо не посмотришь, такого уже наснимали, даже не знаю как комментировать: как новый фантастический фильм или все же по журналистским стандартам... “Схемы“ (умышленно или нет) перепутали с датой продажи кипрской компании другому владельцу, который долгое время просто не регистрировал адрес, что все их расследования сводит к нулю. Договоренность о продаже была еще в 2017-м, в 2018 из владельцев вышли, что видно в реестре. Еще задолго до моей политической карьеры и даже контрактов, которые сейчас действительны, по всем тем МАФам по конкурсу, о которых говорится в расследовании... Эту выписку можно взять в реестре, стоит значительно дешевле билета на самолет на Кипр. Никаких связей с табачным бизнесом я не имею. Поэтому о каком конфликте интересов может идти речь?“, - написал Холодов.

Нардеп посоветовал журналистам обратиться к правоохранителям.

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“Совет для “Радио Свобода“ по нарушениям, которые они обнаружили с чеками в точках продаж и о нарушениях в ведении бизнеса - обратитесь, пожалуйста, в правоохранительные органы с доказательствами, ведь именно против таких случаев мы сейчас и ведем борьбу. Как и я обращусь в суд с иском на “Радио Свобода“ за клевету“, - написал нардеп.

Как сообщалось 14 ноября, Журналисты программы “Схемы“ установили, что народный депутат от “Слуги народа“ Андрей Холодов, который в Верховной Раде лоббировал правку, увеличивающую заработки для розничных торговцев табаком, связан с табачным бизнесом. Кроме того, Холодов - кум жены Медведчука, и не имел права идти в Раду, потому что долго жил не в Украине.

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