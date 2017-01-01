Онищенко опроверг конфискацию 500 тыс евро за лошадь

Беглый нардеп не подтвердил информацию о конфискации денег.

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Экс-нардеп Александр Онищенко, который скоропостижно завершил свою каденцию и сбежал в РФ после Майдана, прокомментировал информацию о заморозке 500 тысяч евро на покупку беговой лошади, а также об экстрадиции в Украину.

Об этом Онищенко рассказал в комментарии для издания Страна.

Первое. Хочу понять, в каком месте они арестовали у меня деньги. Так случилось, что последние три года я покупаю и продаю лошадей, выращиваю, езжу на них. В сентябре я купил коня у эстонской компании. Перевел деньги со своего счета на счет эстонцев. А в октябре я его уже продал. А что арестовали - для меня это загадка, как загадкой остается и название чартерного самолета, который у меня якобы НАБУ арестовало два года назад. Или два самолета - не помню. Пусть хоть пропеллер покажут. Или номер его назовут. Второе. САП заявляет, что я проиграл суд и экстрадирует вскоре (Онищенко в Украину, - ред.). И опять врет. В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только по санкции Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017 года. И три года Кабмин (Испании, - ред.) так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что я сам написал заявление, что хочу вернуться в Украину. И суд одобрил и дал мне разрешение на добровольное возвращение. И вернусь я в Украину не тогда, когда захотят этого Сытник и Холодницкий и прочие балаболы. А в том случае, если захочу этого я, - сказал Онищенко.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что Онищенко хотел купить лошадь за 500 тыс. евро, а суд арестовал средства. Беглый Онищенко остался без финансов.

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