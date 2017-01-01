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"В тюрьме 3 месяца": В Киеве вынесен первый приговор за домашнее насилие

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Мужчина систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com
В Киеве впервые осужден мужчина, который применял к своей жене домашнее насилие, ему дали срок 3 месяцам ареста, пишет пресс-центр столичной прокуратуры 14 ноября.
 

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Он умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

Мужчина сядет за решетку за издевательства над женой
Мужчина сядет за решетку за издевательства над женой
Скрин

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С января по октябрь 2019 года мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составлены админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене.

По результатам судебного рассмотрения Оболонским районным судом Киева злоумышленник приговорен к 3 месяцам ареста и взят под стражу в зале суда.
 
Правоохранители отмечают, что это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие.

Напомним, под Днепром мужчина изнасиловал девушку-подростка и накинулся с ножом на копа.

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Теги: Киев, суд, арест, насилие
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