"В тюрьме 3 месяца": В Киеве вынесен первый приговор за домашнее насилие
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Он умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.
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С января по октябрь 2019 года мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составлены админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене.
Напомним, под Днепром мужчина изнасиловал девушку-подростка и накинулся с ножом на копа.
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