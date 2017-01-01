"В тюрьме 3 месяца": В Киеве вынесен первый приговор за домашнее насилие

Мужчина систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой.

В Киеве впервые осужден мужчина, который применял к своей жене домашнее насилие, ему дали срок 3 месяцам ареста, пишет пресс-центр столичной прокуратуры 14 ноября.

Читай также: С начала года 1400 детей обратились в полицию из-за домашнего насилия Он умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

Мужчина сядет за решетку за издевательства над женой Скрин

Читай также: В полиции появятся группы реагирования на семейное насилие С января по октябрь 2019 года мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составлены админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене.

По результатам судебного рассмотрения Оболонским районным судом Киева злоумышленник приговорен к 3 месяцам ареста и взят под стражу в зале суда.

Правоохранители отмечают, что это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие.