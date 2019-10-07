Под Днепром мужчина изнасиловал девушку-подростка и накинулся с ножом на копа

Педофил сейчас находится под стражей.

Полиция со второй попытки задержала насильника dp.npu.gov.ua

Полиция Днепропетровской области задержала 43-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 43-летнюю женщину. Позже удалось доказать его причастность к изнасилованию несовершеннолетней девушки в 2016 году.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Сообщается, что 17 июля в полицию обратилась 43-женщина. Она сообщила, что в пгт Терновка ее пытался изнасиловать мужчина. Жертва детально описала насильника.

Полицейские уже на следующий день вышли на след преступника. Между тем, при задержании мужчина нанес ножевое ранение сотруднику полиции и сбежал.

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На следующий день копы вычислили местонахождения преступника и поймали его.

Оказалось, что в 2016 году подозреваемый изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы и показания самой жертвы.

На данный момент злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 (изнасилование), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Проведено психиатрическую экспертизу, по результатам которой насильника отправили на принужденное лечение. Продолжается следствие.

Напомним, под Харьковом двое насильников поиздевались над 16-летней девушкой. 20-летний и 44-летний мужчины изнасиловали девушку.

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