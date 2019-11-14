Нацсовет проверит NewsOne из-за высказываний о "восставшем Донбассе"

Ведущий телеканала допустил в своей речи высказывания, которые в Нацсовете сочли попыткой разжечь вражду.

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит канал NewsOne из-за высказываний ведущего Руслана Коцабы, содержащих признаки разжигания вражды. Об этом сообщает пресс служба Нацсовета.

Регулятор зафиксировал в эфире программы “Я так думаю“ с Русланом Коцабой от 5 ноября высказывания, нарушающие законы Украины “Об информации“ и “О телевидении и радиовещании“ и разжигающие рознь.

В частности поводом к расследованию стали такие высказывания:

Незаконное обогащение и было целью этих “евромайдановских барыг“. А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т.п. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевские власти должны признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности.

По итогам проверки Нацсовет планирует принять решение в отношении канала.

Скандальный эфир, в котором звучат высказывания, заинтересовавшие Нацсовет:

Напомним, киевский суд занялся аннулированием лицензии NewsOne. Подать в суд с требованием лишить телеканал лицензии Нацсовет решил в начале сентября за “разжигание вражды“.

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