Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Партия Порошенко выиграла суд у NewsOne

Комментариев: 3
Телеканал пытался доказать, что порошенковцы вредили репутации канала.
Партия Порошенко выиграла суд у NewsOne
Партия Порошенко выиграла суд у NewsOne
Фейсбук Петра Порошенко

Читай также: Киевский суд занялся аннулированием лицензии NewsOne

Партия “Европейская Солидарность“ выиграла суд последней инстанции по иску телеканала NewsOne o защите деловой репутации. Решение вынес Кассационный суд в составе Верховного суда 1 октября. Скан-копию постановления суда пресс-служба партии обнародовала в среду, 23 октября.

Кассационный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева от 30 января и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 12 июня, а также отклонила иск ООО “Новости 24 часа“.

Читай также: Нацсовет устроит телеканалу проверку из-за интервью с Азаровым

Суд постановил, что заявления депутатов фракции “Блока Петра Порошенко“ о ретрансляции в эфире телеканала тезисов российской пропаганды, “темников Кремля“, антиукраинских и антигосударственных высказываний являются оценочными суждениями, которые “не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала“.

В этом деле, “Европейская Солидарность“ выиграла все три судебные инстанции. В судебных решениях подтверждено право фракции политической партии и ее спикеров на собственную точку зрения относительно процессов, которые происходят в стране, - заявили в “ЕС“.

Напомним, 17 октября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смены собственников телеканалов  “112 Украина“, NewsOne и ZiK, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку из “Оппозиционной платформы – За жизнь“. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Европейская солидарность, Порошенко, NewsOne, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    23.10.2019, 19:55
Оценка:  0
Антибес
Не в этом дело.Просто нет юридических определений терминов"темники Кремля","русский мир","российская пропаганда" и т.п.Поэтому любой голословный клоун,при случае,сможет всегда сказать что это лишь его оценочные суждения.Таковы тонкости нашей юриспруденции.)))))
Антибес    23.10.2019, 19:52
Оценка:  0
Антибес
Очень интересно!То есть у нас"война с Россией",но никто эту войну не объявлял,и дипотношений не разрывал,мол"российская пропаганда"-это плохо,а торговля с Россией во время"войны"-это нормально...Журналистам NEWSONE следовало в своих эфирах делать на это упор,а не обвинять этих"порошенковских" клоуно
Мыкола    23.10.2019, 19:41
Оценка:  +1
Мыкола
Кто бы сомневался.Вальцман сделал все, чтобы судьи всегда были на его стороне !
Letohradek    23.10.2019, 20:07
Оценка:  0
Letohradek
Я сомневаюсь в этом, так как власть в Украине принадлежит зэбилам
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь