Партия Порошенко выиграла суд у NewsOne

Телеканал пытался доказать, что порошенковцы вредили репутации канала.

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Партия “Европейская Солидарность“ выиграла суд последней инстанции по иску телеканала NewsOne o защите деловой репутации. Решение вынес Кассационный суд в составе Верховного суда 1 октября. Скан-копию постановления суда пресс-служба партии обнародовала в среду, 23 октября.

Кассационный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева от 30 января и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 12 июня, а также отклонила иск ООО “Новости 24 часа“.

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Суд постановил, что заявления депутатов фракции “Блока Петра Порошенко“ о ретрансляции в эфире телеканала тезисов российской пропаганды, “темников Кремля“, антиукраинских и антигосударственных высказываний являются оценочными суждениями, которые “не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала“.

В этом деле, “Европейская Солидарность“ выиграла все три судебные инстанции. В судебных решениях подтверждено право фракции политической партии и ее спикеров на собственную точку зрения относительно процессов, которые происходят в стране, - заявили в “ЕС“.

Напомним, 17 октября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смены собственников телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZiK, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку из “Оппозиционной платформы – За жизнь“.

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