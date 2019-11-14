В Белой Церкви парень развел костер в квартире, хотел приготовить поесть
В городе Белая Церковь Киевской области мужчина развел огонь в квартире для того, чтобы приготовить поесть. Соседи вызвали полицию и спасателей.
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“Мужчина объяснил правоохранителям, что хотел приготовить пищу, но в квартире отключены газ и электроэнергия за неуплату. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения“ – говорится в сообщении.
За несколько часов до этого, жители жаловались на фигуранта, что он нарушает общественный порядок
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По данному инциденту был составлен административный протокол по ст 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах), по ст 178 Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось о том, что по Белой Церкви гулял Дед Мороз в тапочках.
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Она устроила костер на поддоне в кухне, поскольку квартира была отключена от электроэнергии. Пожарных вызвали соседи, которых напугал дым, валивший из окон второго этажа.
Типичные крымчане?