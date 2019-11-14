Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Белой Церкви парень развел костер в квартире, хотел приготовить поесть

Комментариев: 5
Соседи мужчины вызвали полицию и сотрудников ГСЧС.
Мужчине отключили газ за долги
Мужчине отключили газ за долги
Полиция

В городе Белая Церковь Киевской области мужчина развел огонь в квартире для того, чтобы приготовить поесть. Соседи вызвали полицию и спасателей.

Читай также: Под Киевом вор с ножом пырнул женщину в спину и украл сумку

“Мужчина объяснил правоохранителям, что хотел приготовить пищу, но в квартире отключены газ и электроэнергия за неуплату. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения“ – говорится в сообщении.

За несколько часов до этого, жители жаловались на фигуранта, что он нарушает общественный порядок

Читай также: В Белой Церкви мать выбросила новорожденную дочь из окна 7-го этажа

По данному инциденту был составлен административный протокол по ст 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах), по ст 178 Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о том, что по Белой Церкви гулял Дед Мороз в тапочках.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Белая Церковь, квартира, огонь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
LeonMaster    14.11.2019, 15:43
Оценка:  0
LeonMaster
В Гаспре местная жительница создала угрозу пожара в многоквартирном доме, разведя костер у себя в квартире.

Она устроила костер на поддоне в кухне, поскольку квартира была отключена от электроэнергии. Пожарных вызвали соседи, которых напугал дым, валивший из окон второго этажа.
Типичные крымчане?
Зелибоба    14.11.2019, 15:03
Оценка:  0
Зелибоба
Типичная лимитчик с галитчины
ira0957    14.11.2019, 15:09
Оценка:  -1
ira0957
Да ладно. Типичный укроевропеец.
asfd0    14.11.2019, 14:34
Оценка:  0
asfd0
Как это по европейски ))))))
Sancho-s    14.11.2019, 14:53
Оценка:  -3
Sancho-s
Привет мокша!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь