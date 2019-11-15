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Возле Ровно под асфальтом нашли могилу воинов УПА

Комментариев: 9
Из братской могилы в селе Иванчи изъяли останки 14 солдат. В 80-х годах место захоронения закатали в асфальт.
Возле Ровно под асфальтом нашли могилу воинов УПА
© facebook.com/VolodRDA
Фото 1/8
  • В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
  • В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
  • В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
  • В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
  • В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
  • В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
  • В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
  • В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
Возле Ровно под асфальтом нашли могилу воинов УПА
В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
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В Ровенской области раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА). 
 
Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба Ровенской ОГА в Facebook.
 
Отмечается, что раскопки велись в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера, что в пределах Владимирецкой райгосадминистрации.
 

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“Обнаружили 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в пять этапов, ведь останки лежат не на одной глубине. Головы все избиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два обручальных кольца, расческу и пуговицы“, - говорится в сообщении.
 
Все похороненные бойцы погибли во времена Второй мировой войны.

По свидетельствам жителей села Иванчи, в 80-х годах при сооружении админздания Рафаловского карьера строители наткнулись на могилу, о чем сообщили в областной центр. Однако власти “приказали все закопать, закатать асфальтом и не вспоминать“.

Все найденные останки эксгумируют с возможностью идентификации после перезахоронения.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области нашли бидон с документами УПА.

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Теги: останки, фото, раскопки, УПА, могила, Ровенская область
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Комментариев (9)
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SEMPENTY    15.11.2019, 09:53
Оценка:  +2
SEMPENTY
Это те воины, которые стреляли в спину освободителям Украины от фашистов?
Letohradek    15.11.2019, 10:11
Оценка:  -1
Letohradek
Это те воины, которые уничтожали НКВДистов, пришедших на их землю.
T-REX2    15.11.2019, 09:49
Оценка:  -2
T-REX2
скотомогильник
Boxerogos    15.11.2019, 09:41
Оценка:  0
Boxerogos
Имейте совесть!Сколько собак голодных на людей нападают!Скормите эти кости собакам немедленно!
LERMI_    15.11.2019, 09:34
Оценка:  -4
LERMI_
Потрібно перепоховати з почестями встановити памятник, а ще бажано знайти нащадків нквдшників, які розстріл проводили та вломити пі.дюлини.
YSL    15.11.2019, 08:55
Оценка:  +3
YSL
Им там и место
Кайдаш    15.11.2019, 08:20
Оценка:  -5
Кайдаш
Чому ви радієте, рязанці? Закатованих НКВД вояків поховають, як героїв. А ваше гарматне м"ясо у Донбасі по канавах гниє
VSHIVANKA    15.11.2019, 07:41
Оценка:  +2
VSHIVANKA
)))))
Предаторр    15.11.2019, 06:44
Оценка:  +3
Предаторр
Конечно же не место таким могилам под асфальтом.Им место на мусорной свалке.
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