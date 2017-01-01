Верховный суд признал право одной из закарпатских громад храма перейти в ПЦУ
Громада села решила покинуть Московский Патриархат.
Религиозная громада храма Рождества Пресвятой Богородицы села Пилипец Межгорского района Закарпатья отстояла в Верховном суде Украины свое право на изменение религиозной принадлежности.
Об этом информирует пресс-служба Православной церкви Украины.
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"Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 13 ноября, секретаря епархии УПЦ КП избили в Харькове.
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