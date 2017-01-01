Верховный суд признал право одной из закарпатских громад храма перейти в ПЦУ

Громада села решила покинуть Московский Патриархат.

Религиозная громада храма Рождества Пресвятой Богородицы села Пилипец Межгорского района Закарпатья отстояла в Верховном суде Украины свое право на изменение религиозной принадлежности.

Об этом информирует пресс-служба Православной церкви Украины.

Читай также: Ликвидация УПЦ КП: Верующие ворвались в киевский суд, от них забрарикадировались стульями

"Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 13 ноября, секретаря епархии УПЦ КП избили в Харькове.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram