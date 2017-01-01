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Верховный суд признал право одной из закарпатских громад храма перейти в ПЦУ

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Громада села решила покинуть Московский Патриархат.
Суд подтвердил право громады на изменение религиозной принадлежности
Суд подтвердил право громады на изменение религиозной принадлежности
pomisna.info

Религиозная громада храма Рождества Пресвятой Богородицы села Пилипец Межгорского района Закарпатья отстояла в Верховном суде Украины свое право на изменение религиозной принадлежности.

Об этом информирует пресс-служба Православной церкви Украины.

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"Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 13 ноября, секретаря епархии УПЦ КП избили в Харькове.

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Теги: церковь, ПЦУ, Закарпатье, суд
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