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Слуги народа массово опоздали на заседание парламента

Комментариев: 2
Оппозиция требует наказать нерадивых депутатов вычетами из зарплаты.
Слуги народа массово опоздали на работу
Слуги народа массово опоздали на работу
кадр из видео

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Фракция “Слуга народа“ практически в полном составе сегодня опоздала на заседание, поэтому начало заседания Верховной Рады пришлось задержать на 25 минут. Об этом заявила сопредседатель фракции “Европейская солидарность“ Ирина Геращенко во время заседания Рады. Соответствующее видео размещено на Фейсбук-странице депутата.

25 минут мы ждали “слуг“ все, чтобы начать работу. Мы просим вычесть деньги из зарплаты всех “слуг“ и перечислить их на ЮНИСЕФ - на детские нужды, - заявила нардеп.

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С ее слов, в 10 утра в сессионном зале собрались уже все фракции, а также гости парламента, и все вынуждены были ждать фракцию “монобольшинства“.

При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что некоторые депутаты действительно начали уже приходить на работу вовремя – с них нужно брать пример остальным депутатам, несмотря на пробки.

Напомним, 16 народных депутатов могут лишиться зарплат из-за систематических прогулов заседаний парламента. Среди главных прогульщиков и лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко.

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Теги: Геращенко, Слуга народа, Верховная Рада, народные депутаты
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Комментариев (2)
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Doriаn_    15.11.2019, 12:38
Оценка:  0
Doriаn_
Опять наверное деньги в конвертах получали. Их хозяину видимо надо пропихнуть еще один антиукраинский закон.
LERMI_    15.11.2019, 12:24
Оценка:  +1
LERMI_
вони слуги не того народу, вони сьошодні після заходу сонця взагалі працювати не будуть, одним словом П,І,Д,А,Р,А,С,И.
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