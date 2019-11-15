На складах в Балаклее прогремели взрывы: Что там происходит

При перевозке снарядов один из них взорвался, один сапер получил ранение, сообщают СМИ.

По предварительным данным, при взрыве пострадал один сапер UA.Харків

В Балаклее Харьковской области, где находится арсенал Минобороны, прогремели взрывы, сообщает сайт 057.

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В Министерстве обороны Украины рассказали, что произошло ЧП при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно - один из саперов был ранен.

Спасатели также подтвердили информацию о ЧП, но пообещали рассказать подробности позже.

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“Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже“, - рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Мэр города Иван Столбовой подтвердил журналистам UA: Харків, что единичные взрывы произошли на территории арсенала.

Напомним, 23 марта 2017 года на арсенале в Балаклее произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. Более 30 тысяч жителей города и близлежащих сел были эвакуированы. Погибли два человека и еще пять были ранены. Были разрушены и повреждены сотни жилых домов.

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