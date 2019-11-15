Названа дата саммита в нормандском формате

Впервые точную дату назвали на самом высоком уровне – в резиденции президента Франции Макрона.

Участники встречи в нормандском формате в феврале 2015 года wikipedia.org

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Долгожданный саммит в “нормандском формате“ (Украина, Россия, Германия и Франция) состоится в понедельник, 9 декабря, 2019 года в Париже. Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец (резиденция президента Франции).

Проведение саммита стало возможным после того, как летом текущего года активизировался Минский переговорный прогресс по урегулированию конфликта на востоке Украины. Благодаря этому удалось выполнить ключевые требования для проведения саммита – обмен удерживаемыми лицами, прекращение огня, разведение сил на трех участках линии разграничения на Донбассе.

Последняя встреча в “нормандском формате“ состоялась в октябре 2016 года.

Напомним, на этой неделе представители Трехсторонней контактной группы в Минске заявили о том, что были сняты все препятствия для проведения встречи нормандской четверки.

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