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Суд арестовал еще одного фигуранта дела о взятках в Офисе президента

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На два месяца арестована экс-замминистра культуры Виктория Лесничая.
Экс-замминистра культуры Виктория Лесничая
Экс-замминистра культуры Виктория Лесничая
censor.net.ua

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал на 2 месяца бывшего заместителя министра культуры Викторию Лесничую, подозреваемую в соучастии в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как указано в сообщении, суд лишь частично удовлетворил просьбу САП, которая требовала для Лесничей залог в размере 7,684 млн. грн. Вместо этого суд назначил залог в размере 576,3 тыс. грн.

Напомним, 12 ноября в результате проведения операции “под прикрытием“ детективы НАБУ при получении взятки задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светлану Кондзелю и Викторию Лесничую.

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Теги: Офис президента, САП, ВАКС, суд, арест, залог
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