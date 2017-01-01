В Одессе взяли под стражу мужчину, который нелегально переправлял турков в ЕС

Организатор незаконного бизнеса арестован 2 месяца и в качестве альтернативы определен залог в 5 млн гривен.

В Одессе организатора канала нелегальной миграции граждан Турции в страны Евросоюза, которого на днях задержали пограничники, взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-центр Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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“Прокуратурой Одесской области указанном гражданину Турции объявлено подозрение о совершении преступления предусмотренного ст.332-2 и ч.2 ст. 332 УК Украины. И в Приморском районном суде Одессы вынесено постановление об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца и в качестве альтернативы определен залог в 5 млн гривен”, — говорится в сообщении.

В тот же день четырех граждан Турции, которые были задержаны вместе с организатором, в Малиновском районном суде Одессы признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 204-1 КУоАП На каждого из них наложен штраф в размере 8500 гривен и запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Уточняется, что в октябре этого года этого организатора пограничники уже задерживали на территории Украины.

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“Тогда он был осужден за незаконную переправку лиц через границу и выдворен из Украины с запретом въезда на три года. Однако, он не оставил дело связанное с незаконным перемещением иностранцев через государственную границу Украины”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось 17 ноября, под Одессой произошел погром на ранке “Седьмой километр“.

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