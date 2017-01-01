Сутки в зоне ООС: 16 обстрелов, ВСУ без потерь

Враг вел обстрелы из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 ноября, 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 18 ноября.

Так, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Красногоровка (два раза), Лебединское (два раза), Авдеевка (два раза), Павлополь, Крымское, Луганское (два раза), Новолуганское (два раза), Троицкое и Травневое.

С начала нынешних суток на Донбассе обстрелов не было.

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Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали 15 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда погиб один украинский военный. Враг активно применял оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

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