“Отож”: Пикалов рассказал о реакции Зеленского на песню о Гонтаревой

Известна реакция Зеленского на скандальную песню “Квартала” о пожаре в доме Гонтаревой.

Актер студии “Квартал 95“ Александр Пикалов рассказал, как отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на скандальную песню о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Читай также: “Только портить нервы”: Гонтарева не будет судиться с Коломойским

В комментарии Кате Осадчей для программы “Светская жизнь” он рассказал, что разговор с Зеленский на этот счет был максимально коротким.

Я написал ему: “ну что?“. Он сказал: “отож“. И все. Это юмор, это шутки. Это шутки, нужно на это смотреть как-то легче. Но мне кажется, что, если Владимир Александрович сегодня не был бы президентом страны, этот номер зашел бы, все бы смеялись и не было бы ни замечаний, ни проблем - ничего, - сказал Пикалов.

Также юморист рассказал, что их сценаристы теперь работают более осторожно. Скандал, который разгорелся по всей стране очень повлиял на их работу.

Это проблемы этих людей, но после этого случая, наверное, будем делать так, чтобы никому не навредить, потому что накинулись на хор Веревки. Они поют очень красиво. Они что, после этого номера плохо начали петь, - добавил он.

Читай также: Хор Веревки не накажут за песню о Гонтаревой

Напомним, известно, сколько заплатили хору имени Веревки за скандальную песню о Гонтаревой. Инцидент прокомментировал генеральный директор Зиновий Коринец.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram