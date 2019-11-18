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Депутат-борец Беленюк показал, как правильно отбиваться от Ляшко

Комментариев: 2
Депутат рассказал, что "если атакуют спереди, бросайте прогибом", а если "берут за рубашку, делайте подворот".
Нардеп Жан Беленюк
Нардеп Жан Беленюк
Скриншот

28-летний народный депутат Жан Беленюк, который является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, показал коллегам, как правильно себя защищать. Соответствующее видео Беленюк разместил на своей странице в Facebook.

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"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - рассказал он.

Сделать видео помог Дмитрий Кияшок. Он имитировал нападение словами: "Ах ты, скотыняка", намекая на Олега Ляшко.

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Напомним, 6 ноября председатель комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус и лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко устроили драку в аэропорту “Борисполь“.

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Теги: Жан Беленюк, Ляшко, драка
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Комментариев (2)
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толян04    18.11.2019, 14:33
Оценка:  0
толян04
если "атакует" ляшка,то отбиваться надо учиться только сзади
Путин_xyйло    18.11.2019, 14:29
Оценка:  0
Путин_xyйло
А если кричат "позор" - быстро убегаете
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