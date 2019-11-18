Министр Милованов признался в употреблении марихуаны

Запретную "травку" действующий глава Минэкономразвития Украины попробовал в США.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сознался, что употреблял марихуану во время работы над своей диссертацией, которую он писал в США. Своими откровения министр поделился в интервью телеканалу “Прямий“.

Марихуану я никогда в Украине не курил. Хотя это не сложно было в школе или университете. Знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят. Те, кто докторанты они смалят просто нон-стоп. Только вот в тот период, когда нужно было придумать диссертацию, - рассказал Милованов.

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Министр признался, что никакого особого эффекта от марихуаны он тогда не ощутил, поэтому не исключает, что друзья его тогда разыграли и под видом марихуаны предложили обычный табак.

Напомним, народные депутаты от партии “Слуга народа” Максим Бужанский и Александр Дубинский ополчились против министра экономики Тимофея Милованова, который заявил, что голосовал за Порошенко на выборах президента.

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