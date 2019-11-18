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Министр Милованов признался в употреблении марихуаны

Комментариев: 2
Запретную "травку" действующий глава Минэкономразвития Украины попробовал в США.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
кадр из видео

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сознался, что употреблял марихуану во время работы над своей диссертацией, которую он писал в США. Своими откровения министр поделился в интервью телеканалу “Прямий“.

Марихуану я никогда в Украине не курил. Хотя это не сложно было в школе или университете. Знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят. Те, кто докторанты они смалят просто нон-стоп. Только вот в тот период, когда нужно было придумать диссертацию, - рассказал Милованов.

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Министр признался, что никакого особого эффекта от марихуаны он тогда не ощутил, поэтому не исключает, что друзья его тогда разыграли и под видом марихуаны предложили обычный табак.

Напомним, народные депутаты от партии “Слуга народа” Максим Бужанский и Александр Дубинский ополчились против министра экономики Тимофея Милованова, который заявил, что голосовал за Порошенко на выборах президента.

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Теги: Милованов, марихуана, министр экономики, США
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Комментариев (2)
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ShakhterDonetsk    18.11.2019, 17:37
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
По моему он и сейчас того...
ВосставшийИзБана    18.11.2019, 17:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да никто и не сомневался.
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