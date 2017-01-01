Активисты требовали отставки главы местного облэнерго и повздорили с полицией.

В Виннице митингующие устроили потасовку с полицией

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В Виннице митингующие устроили потасовку с полицией

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В Виннице на акции протеста возле местного облэнерго произошла стычка активистов с полицией. Об этом пишет местный ресурс vezha.vn.ua.

Сообщается, что активисты “Национальных дружин“ требовали отставки руководителя облэнерго Андрея Полищука. На подходе к зданию облэнерго путь протестующим перекрыла полиция, которой на подмогу прибыли несколько десятков спецназовцев из полицейского подразделения ТОР. Они не пропускали активистов к воротам, в результате чего произошла потасовка.

О пострадавших не сообщается. Официальных комментариев от полиции пока не поступало.

Напомним, под Винницей полицейские стреляли в пьяного тракториста, который наехал на женщину.

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