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Богдан по распоряжению Зеленского незаконно получил госохрану, - СМИ

Комментариев: 3
Журналисты обнародовали резонансное расследование.
Андрей Богдан
Андрей Богдан
скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно выделил главе Офиса президента Андрею Богдану государственную охрану и специальные номера прикрытия на автомобиль.

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Об этом сообщает Bihus.info в новом журналистском расследовании.

Журналисты выяснили, что должность руководителя ОП не входит в перечень чиновников из госохраной, между тем Зеленский указом от 26 июня предоставил Богдану охрану, которая оплачивается из государственного бюджета. 

Также сообщается, что номера прикрытия Богдан использует на своем личном автомобиле Tesla. Этот та самая Tesla, за рулем которой Зеленский периодически записывает обращение.

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Согласно украинскому законодательству, работники Управления госохраны обеспечивают защиту президента, руководства ВР и Кабмина, председателей Верховного и Конституционного судов, генпрокурора и министра иностранных дел. В отдельных случаях охрану могут получить и другие представители власти. Между тем, сотрудники Офиса президента не могут пользоваться услугами госохраны, поскольку ведомство не является госорганом, а Богдан не является госслужащим.

Зеленский и Богдан не захотели комментировать ситуацию. Интересно, что в после вопросом журналистов Богдан снял спецномера прикрытия со своей Tesla.

Напомним, Богдан сбежал от журналистов после неудобного вопроса. Появилось видео инцидента.

 

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Теги: Богдан, Зеленский, госохрана
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Комментариев (3)
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IrenaSH    19.11.2019, 10:18
Оценка:  +2
IrenaSH
Зачем ему охрана, кому нужен это г....
Путин_xyйло    19.11.2019, 10:07
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Теперь оно будет за государственный счет от журналистов отбиваться, чтоб не задавали неудобные вопросы!
Letohradek    19.11.2019, 10:01
Оценка:  0
Letohradek
Зэбилы, как вам новые лица во власти? Лишь бы не Порошенко??
Кстати, как там снижение тарифов и зарплаты по 4000$? Твари тупоголовые, что б вы sуки удавились со своим выбором!
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