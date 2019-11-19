Богдан по распоряжению Зеленского незаконно получил госохрану, - СМИ

Журналисты обнародовали резонансное расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно выделил главе Офиса президента Андрею Богдану государственную охрану и специальные номера прикрытия на автомобиль.

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Об этом сообщает Bihus.info в новом журналистском расследовании.

Журналисты выяснили, что должность руководителя ОП не входит в перечень чиновников из госохраной, между тем Зеленский указом от 26 июня предоставил Богдану охрану, которая оплачивается из государственного бюджета.

Также сообщается, что номера прикрытия Богдан использует на своем личном автомобиле Tesla. Этот та самая Tesla, за рулем которой Зеленский периодически записывает обращение.

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Согласно украинскому законодательству, работники Управления госохраны обеспечивают защиту президента, руководства ВР и Кабмина, председателей Верховного и Конституционного судов, генпрокурора и министра иностранных дел. В отдельных случаях охрану могут получить и другие представители власти. Между тем, сотрудники Офиса президента не могут пользоваться услугами госохраны, поскольку ведомство не является госорганом, а Богдан не является госслужащим.

Зеленский и Богдан не захотели комментировать ситуацию. Интересно, что в после вопросом журналистов Богдан снял спецномера прикрытия со своей Tesla.

Напомним, Богдан сбежал от журналистов после неудобного вопроса. Появилось видео инцидента.

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