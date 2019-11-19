В Запорожье обокрали районный суд

Воры вынесли компьютер и знак судьи.

В Коммунарском районном суде Запорожья таинственным образом исчез компьютер.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Кража была совершена в период между вечером 16 ноября и 09:00 18 ноября. Пропавший компьютер находился в кабинете судьи. Кроме системного блока, монитора и мышки также исчез судейский знак.

Сейчас полиция проверяет, не были ли украдены другие материальные ценности или важные документы. По факту воровства начато уголовное производство по квалификации "кража".

Как сообщалось 12 ноября, на Харьковщине воры вынесли арсенал оружия из магазина.

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