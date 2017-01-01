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Президент Зеленский встретился с премьером Чехии – трансляция

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Встреча проходит в Мариинском дворце в Киеве.
Президент Зеленский встретился с премьером Чехии – трансляция
© Офис Президента
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Президент Зеленский встретился с премьером Чехии – трансляция
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Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встречается с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем. Он пребывает в Украине с официальным визитом, пишет ОП.

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“Перед началом встречи Премьер-министр Чешской Республики сделал запись в Книге почетных гостей. Владимир Зеленский и Андрей Бабиш также проведут встречу с представителями СМИ“ - говорится в сообщении.

Ранее в команде Зе заявили, что россиянам запретят покупать украинскую землю.

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Теги: Владимир Зеленский, Андрей Бабиш, Украина, Чехия
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