Знание английского будет обязательным для ряда военных должностей

В Министерстве обороны хотят всерьез заняться проблемой английского языка в армии.

Министерство обороны Украины сформирует перечень военных должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. Об этом в интервью “Радіо Свобода“ рассказала заместитель министра обороны Алина Фролова.

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Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран, - отметила она.

По словам Фроловой, в Минобороны понимают, что низкий уровень владения английским языком среди рядового и командного состава ВСУ – это проблема, которой требуется решение.

Мы разложили его на три компонента. Первое – ввести английский язык в систему военного образования. Это действенно, но требует времени, чтобы постепенно все вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение. Второе – это способ срочно уладить наиболее проблемные вопросы: мы сделаем перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. Мы дадим время – через год или два, но обязательно на этой должности выучить английский язык. Нам крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях, хорошо владели английским языком. И третье – идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО. В этих бригадах, все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку, - заявила Фролова.

Напомним, ВСУ получили партию бронеавтомобилей “Новатор“. Машина востребована практически во всех специальных подразделениях армии.

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