Антирекорд. В Киеве авто "летело" со скоростью 288 км/ч

В столице система TruSign зафиксировала антирекорд превышения скорости. Одному из авто удалось проехать со скоростью 288 км/ч.

В Киеве электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который проехал Столичным шоссе на скорости 288 км/ч. Об этом в Facebook сообщил Центр организации дорожного движения.

Читай также: В Киеве Hyundai насмерть сбил женщину

"Новый антирекорд превышения скорости на Столичном шоссе. Электронная система TruSign зафиксировала, что вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь - 288 км/ч. Впечатляет и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же, в туманную погоду", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что такая ситуация недопустима, ведь угроза для жизни водителей-нарушителей и тех, кто оказался рядом, является критической.

Ранее было названо число водителей, которые превышают скорость в Киеве. Максимальная допустимая скорость движения по магистралям Киева в зимний период составляет 50 км в час.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram