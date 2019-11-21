Антирекорд. В Киеве авто "летело" со скоростью 288 км/ч
В Киеве электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который проехал Столичным шоссе на скорости 288 км/ч. Об этом в Facebook сообщил Центр организации дорожного движения.
Читай также: В Киеве Hyundai насмерть сбил женщину
"Новый антирекорд превышения скорости на Столичном шоссе. Электронная система TruSign зафиксировала, что вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь - 288 км/ч. Впечатляет и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же, в туманную погоду", - говорится в сообщении.
В Центре отметили, что такая ситуация недопустима, ведь угроза для жизни водителей-нарушителей и тех, кто оказался рядом, является критической.
Ранее было названо число водителей, которые превышают скорость в Киеве. Максимальная допустимая скорость движения по магистралям Киева в зимний период составляет 50 км в час.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
У него богатый папа и у мамы всё путём.
Всё нормально, всё в порядке, лишь пора сменить прокладку,
Что находится в машине меж сиденьем и рулём.
Оттого он и летает, обгоняя всех подряд.
Всё никак не преземлится, только курица - не птица,
Сколь верёвочке ни виться, всё равно укоротят.
Расступись народ, скорее, дай дорогу дураку,
Едет местный Борикелло, нет, скорей всего, Гастелло -
Потому что это тело не достанется врагу
И гаишник, матюкнувшись, не помчится догонять.
Человек не едет быстро - он летает - просто низко...
Орлята учатся летать!