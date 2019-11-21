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Антирекорд. В Киеве авто "летело" со скоростью 288 км/ч

Комментариев: 8
В столице система TruSign зафиксировала антирекорд превышения скорости. Одному из авто удалось проехать со скоростью 288 км/ч.
В Киеве зафиксировали автомобиль, ехавший со скоростью 288 км/ч
В Киеве зафиксировали автомобиль, ехавший со скоростью 288 км/ч
facebook.com/kyivtrafficmanagement

В Киеве электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который проехал Столичным шоссе на скорости 288 км/ч. Об этом в Facebook сообщил Центр организации дорожного движения.

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"Новый антирекорд превышения скорости на Столичном шоссе. Электронная система TruSign зафиксировала, что вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь - 288 км/ч. Впечатляет и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же, в туманную погоду", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что такая ситуация недопустима, ведь угроза для жизни водителей-нарушителей и тех, кто оказался рядом, является критической.

Ранее было названо число водителей, которые превышают скорость в Киеве. Максимальная допустимая скорость движения по магистралям Киева в зимний период составляет 50 км в час.

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Теги: автомобили, Киев, рекорд, скорость, автомобиль, атомобили
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Комментариев (8)
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Кайдаш    21.11.2019, 13:55
Оценка:  0
Кайдаш
У него крутая тачка и в кармане денег пачка,
У него богатый папа и у мамы всё путём.
Всё нормально, всё в порядке, лишь пора сменить прокладку,
Что находится в машине меж сиденьем и рулём.
Кайдаш    21.11.2019, 13:55
Оценка:  0
Кайдаш
У него полно визиток, оттого и больно прыток,
Оттого он и летает, обгоняя всех подряд.
Всё никак не преземлится, только курица - не птица,
Сколь верёвочке ни виться, всё равно укоротят.
Кайдаш    21.11.2019, 13:56
Оценка:  0
Кайдаш
На вираж пошла машина, стонет жжёная резина.
Расступись народ, скорее, дай дорогу дураку,
Едет местный Борикелло, нет, скорей всего, Гастелло -
Потому что это тело не достанется врагу
Кайдаш    21.11.2019, 13:56
Оценка:  0
Кайдаш
Он летит, раскинув крылья, на него давно забили,
И гаишник, матюкнувшись, не помчится догонять.
Человек не едет быстро - он летает - просто низко...
Орлята учатся летать!
Кайдаш    21.11.2019, 13:58
Оценка:  0
Кайдаш
(с) Не мог удержаться, чтобы не процитировать ))))
Media-sapiens    21.11.2019, 13:54
Оценка:  +1
Media-sapiens
Желтая копейка летела, а сзади Ланос семафорил чтоб пропустила?
Операторська    21.11.2019, 13:52
Оценка:  -1
Операторська
так цього мудака зупинили?
xapi3mat    21.11.2019, 13:41
Оценка:  -2
xapi3mat
Дибилушки...
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