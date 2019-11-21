Минобороны пока не готово назвать сроки перехода на контрактную армию

Для отказа от призыва нужно создать систему территориальной обороны.

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Сроки перехода на контрактную армию пока не определены, но вскоре их могут озвучить. Для начала призыв будет просто уменьшен. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью изданию “Левый берег“.

Мы хотим убить призыв, это наш план. Поэтому нам надо развивать территориальную оборону. Это не будет сразу, призыв сначала будет просто уменьшен, и это, кстати, очень хорошо согласуется с территориальной обороной. По сути-то, при нормальном развитии территориальной обороны не будет необходимости в призыве, - сказал Загороднюк.

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Министр напомнил, что переход армии на профессиональную основу прописан еще в Стратегическом оборонном бюллетене, принятом в 2016 году. Место призывников смогут занять члены территориальной обороны.

Какова задача территориальной обороны? Сделать жизнь оккупантов настолько невыносимой, что они просто скажут: “Нам этого не надо“. Если заходит оккупант, его за каждым углом должен ждать человек с автоматом или с чем угодно, чтобы враг не мог расслабиться ни на секунду. Это наша задача, - подытожил Загороднюк.

Напомним, ранее министр обороны озвучил стратегическое намерение отменить призыв в армию. Между тем Загороднюк отметил, что это произойдет не скоро.

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