Долги: "Николаевский бронетанковый завод" хотят отключить от водоснабжения

Сумма долга составляет более 200 тысяч гривен.

Был заключен договор реструктуризации долга, но его не выполнили полностью mil.gov.ua

“Николаевводоканал“ планирует 22 ноября отключить от водоснабжения государственное предприятие “Николаевский бронетанковый завод“.

Об этом сообщает пресс-служба “Николаевводоканала“ в Facebook.

“22 ноября запланировано отключение государственного предприятия “Николаевский бронетанковый завод“ сумма долга которого составляет 234 377 гривен“, - сказано в сообщении.

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Между МКП “Николаевводоканал“ и заводом был заключен договор реструктуризации, который не был выполнен в полном объеме. Кроме того, неоднократно вручались предупреждения о прекращении услуг.

“14 апреля заводом было предоставлено гарантийное письмо на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, однако низкий уровень оплаты привел к накоплению долга“, - сказано в сообщении.

“Как жители города несут ответственность по своим долгам, так и предприятия должны отвечать за свою работу“, - добавили в пресс-службе “Николаевводоканала“.

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Как сообщают “Николаевские новости“, в начале сентября “Николаевский бронетанковый завод“ обратился в концерн “Укроборонпром“ с проблемой блокировки своих банковских счетов по обращению российского “Проминвестбанка“ по договорам 2007-2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы на заводе. Чтобы решить ситуацию, в спешном порядке завод внесли в перечень стратегических объектов государственной собственности.

“Но отключение от воды уж тем более усложнит “выполнение государственного оборонного заказа в полной мере“. На НБЗ пока воздерживаются от комментариев. А техника “Водоканала“ уже готова к работе. Тем более “задвижка“ находится за воротами Бронетанкового“, - пишет издание.

Как сообщалось 2 октября, ГБР проводит обыски на Житомирском бронетанковом заводе.

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