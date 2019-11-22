Долги: "Николаевский бронетанковый завод" хотят отключить от водоснабжения
“Николаевводоканал“ планирует 22 ноября отключить от водоснабжения государственное предприятие “Николаевский бронетанковый завод“.
Об этом сообщает пресс-служба “Николаевводоканала“ в Facebook.
“22 ноября запланировано отключение государственного предприятия “Николаевский бронетанковый завод“ сумма долга которого составляет 234 377 гривен“, - сказано в сообщении.
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Между МКП “Николаевводоканал“ и заводом был заключен договор реструктуризации, который не был выполнен в полном объеме. Кроме того, неоднократно вручались предупреждения о прекращении услуг.
“14 апреля заводом было предоставлено гарантийное письмо на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, однако низкий уровень оплаты привел к накоплению долга“, - сказано в сообщении.
“Как жители города несут ответственность по своим долгам, так и предприятия должны отвечать за свою работу“, - добавили в пресс-службе “Николаевводоканала“.
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Как сообщают “Николаевские новости“, в начале сентября “Николаевский бронетанковый завод“ обратился в концерн “Укроборонпром“ с проблемой блокировки своих банковских счетов по обращению российского “Проминвестбанка“ по договорам 2007-2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы на заводе. Чтобы решить ситуацию, в спешном порядке завод внесли в перечень стратегических объектов государственной собственности.
“Но отключение от воды уж тем более усложнит “выполнение государственного оборонного заказа в полной мере“. На НБЗ пока воздерживаются от комментариев. А техника “Водоканала“ уже готова к работе. Тем более “задвижка“ находится за воротами Бронетанкового“, - пишет издание.
Как сообщалось 2 октября, ГБР проводит обыски на Житомирском бронетанковом заводе.
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имея ЧЕТЫРЕ или даже ПЯТЬ бронетанковых завода
МЫ УМУДРЯЕМСЯ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТАНКИ
старые бля красим
и кто
где же борцуны активисты