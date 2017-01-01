ГБР проводит обыски на Житомирском бронетанковом заводе

Подозревают присвоение бюджетных средств при закупке комплектующих для бронетехники.

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Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе в поселке Новогуйвинское. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, обыски проводятся в рамках уголовного дела, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике.

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Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины, “речь идет о серьезных нарушениях, поскольку это одно из стратегических предприятий государства“.

Детали дела правоохранители обещают сообщить позже. Их не разглашают, учитывая тайну следствия.

Напомним, ГБР разоблачило присвоение средств порта “Южный“.

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