“Жлобский свитер”: Мосийчук показал паспорт Арахамии, тот отреагировал

Арахамия назвал возмутительным то, что опубликовал Мосийчук.

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Экс-нардеп Игорь Мосийчук на своем Telegram-канале опубликовал фотографию якобы паспорта гражданина США главы пропрезидентский фракции “Слуга народа” Давида Арахамии.

Паспорт гражданина США Давида Арахамии - председателя фракции “Слуга народа”! Так кто лжец и идиот, Давидушка? Жду извинений! - написал Мосийчук.

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Сам Арахамия уже успел прокомментировать те материалы, которые обнародовал его оппонент. По словам нардепа, это фейковый паспорт, который Мосийчук опубликовал с целью его дискредитации, как народного избранника. Об этом он сказал в комментарии Стране.

Самое возмутительное в этой истории, что есть люди, готовые поверить, что я надел такой жлобский свитер для фото на паспорт. А вообще выражаю благодарность Джокеру за сотрудничество, возможно благодаря ему псевдо-журналисты научатся заниматься элементарным факт-чекингом. Джокер ошибок не допускает. По моей информации, уже более трех месяцев на меня пытаются абсолютно разные службы накопать хоть что-то дискредитирующее или компрометирующее, но пока "нашелся" только Фотошоп. Мне кажется это хороший результат, - сказал Арахамия.

Напомним, Арахамия ответил Мосийчуку о паспорте США. Глава фракции СН эмоционально прокомментировал заявление экс-нардепа.

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