Азовское море затопило десятки баз отдыха в Кирилловке
В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка в результате штормовой погоды затопило около 40 баз отдыха, уровень воды составляет до 1 м.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
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"По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 14 ноября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает экипажи морских судов о риске сеть на мель в акватории Бердянска Запорожской области из-за снижения уровня Азовского моря.
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