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Азовское море затопило десятки баз отдыха в Кирилловке

Комментариев: 2
Штормовая погода в регионе не стихает.
Азовское море затопило десятки баз отдыха в Кирилловке
© zp.dsns.gov.ua
Фото 1/4
  • На затопленных базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра
  • На затопленных базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра
  • На затопленных базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра
  • На затопленных базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра
Азовское море затопило десятки баз отдыха в Кирилловке
На затопленных базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра
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В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка в результате штормовой погоды затопило около 40 баз отдыха, уровень воды составляет до 1 м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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"По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 14 ноября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает экипажи морских судов о риске сеть на мель в акватории Бердянска Запорожской области из-за снижения уровня Азовского моря.

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Теги: затопление, Запорожская область, Азовское море
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Комментариев (3)
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Антибес    22.11.2019, 16:09
Оценка:  0
Антибес
До начала сезона ещё долго.Восстановят.Кирилловка по пляжам кстати лучше Бердянска.
Ira0956    22.11.2019, 14:53
Оценка:  +2
Ira0956
А х о х л ы визжали, что Азов пересох. А тут оказывается, что не пересох )
ВосставшийИзБана    22.11.2019, 14:52
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А ватники писали, что Азовское море обмелело. Как им верить после этого?
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