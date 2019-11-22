Азовское море затопило десятки баз отдыха в Кирилловке

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка в результате штормовой погоды затопило около 40 баз отдыха, уровень воды составляет до 1 м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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"По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают", - говорится в сообщении.