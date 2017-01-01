Зеленский назначил главу Хмельницкой ОГА: Известны подробности

Регион возглавил местный юрист, подрабатывающий помощником одного из нардепов.

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Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации. Соответствующий указ №864 / 2019 опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей председателя Хмельницкой ОГА. Его назначили 11 июня 2019.

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По данным местного издания ye.ua, ранее Габинет работал в Хмельницком университете управления и права и в Хмельницком кооперативном торгово-экономическом институте. В трудовом стаже чиновника также юрисконсульство в местном военном госпитале.

Габинет является руководителем общественной организации “Форпост народовластие“, а также помощником (на общественных началах) народного депутата от фракции “Слуги народа“ Николая Стефанчука.

Общественности региона Габинета представил первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Напомним, главой Полтавской ОГА стал декан Харьковского университета МВД. В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА.

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