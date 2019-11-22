Клитина дала пресс-конференцию: Детали

Тема брифинга - детали секс-скандала, в который попала Клитина.

Замминистра по вопросам евроинтеграции в Министерстве инфраструктуры Александра Клитина провела пресс-конференцию. Речь шла о секс-скандале, в который попала чиновница.

Клитина о Джокере

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Клитина подтвердила факт переписки с пранкером Джокером. При этом на него Александра в суд подавать не будет, так как не знает, где его искать.

Я не могу ее опубликовать (переписку - ред.)... Я не буду вдаваться в технические подробности. Но она исчезла, это была хакерская атака. Переписка была изменена. Я реально думаю, как сейчас правильно ответила вам. То, что опубликовали, это не совсем то, что было. А потом она исчезла сразу же - отметила она

Клитина о министре Криклие

Чиновница подтвердила информацию о том, что министр хочет ее увольнения. Однако Александра отказалась писать заявление.

Да, я отказалась уходить в отставку. Если господин Криклий меня считает неблагонадежной, то это его право - пусть подает представление на мою отставку - подчеркнула она

Клитина о Полякове

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Чиновница заявила о том, что будет судиться с теми, кто распространил слухи, которые “вылились“ в секс-скандал. В первую очередь, она подаст в суд на Полякова.

Мои юристы подадут в Верховную Раду запрос, какие депутаты были в командировке в Кривом Роге. Также вроде Поляков распространил информацию - вот уже понятно, на кого подавать в суд, - подытожила Клитина.

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Накануне Поляков опубликовал запись разговора “слуг народа“ с руководством полиции Днепропетровской области. На записи нардепы говорят о назначении заместителя министра транспорта и инфраструктуры Александре Клитыне.

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