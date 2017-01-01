Задержан очередной боевик так называемой "ЛНР"

Мужчина приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта.

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Во время проверки документов на одном из блокпостов области, сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя г. Ровеньки, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Луганской области.

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"Мужчина, который приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта, рассказал правоохранителям, что действительно он с апреля 2014 года вошел в состав местной вооруженной группировки и вооруженный карабином временно участвовал в патрулировании пгт Ясеновский Ровеньки", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности".

Как сообщалось 21 ноября, "МГБ ЛНР" пыталось завербовать украинскую чиновницу.

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