Врачи рассказали о состоянии Кулебы и его сына

Врачи рассказали о состоянии Николая Кулебы и одного из его сыновей.

Вследствие жуткой аварии пострадал детский омбудсмен и его сыновья. Врачи впервые прокомментировали состояние чиновника и одного из его сыновей. Об этом сообщает ТСН.

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Омбудсмен Николай Кулеба находится в состоянии средней тяжести. По словам врачей, сейчас Кулеба в полном сознании, его состояние удалось стабилизировать, угрозы жизни нет.

Медики диагностировали у Кулебы сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. У него закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у чиновника многочисленные переломы ребер в двух местах, ушиб легких и пневмоторакс.

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Также врачи рассказали о состоянии старшего сына омбудсмена. Парень находится в интенсивном неврологическом отделении. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Пока он не пришел в сознание.

Младший сын Кулебы доставлен в столичный Охмадет. Данных о его состоянии пока нет.

Напомним, полиция открыла дело по факту ДТП с Кулебой. Правоохранители уточнили подробности аварии, в результате которой пострадали четыре человека.

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