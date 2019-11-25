Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Врачи рассказали о состоянии Кулебы и его сына

Комментариев: 1
Врачи рассказали о состоянии Николая Кулебы и одного из его сыновей.
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Информатор

Вследствие жуткой аварии пострадал детский омбудсмен и его сыновья. Врачи впервые прокомментировали состояние чиновника и одного из его сыновей. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Кулеба впервые прокомментировал ДТП

Омбудсмен Николай Кулеба находится в состоянии средней тяжести. По словам врачей, сейчас Кулеба в полном сознании, его состояние удалось стабилизировать, угрозы жизни нет.

Медики диагностировали у Кулебы сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. У него закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у чиновника многочисленные переломы ребер в двух местах, ушиб легких и пневмоторакс.

Читай также: ДТП с Кулебой: сын чиновника впал в кому

Также врачи рассказали о состоянии старшего сына омбудсмена. Парень находится в интенсивном неврологическом отделении. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Пока он не пришел в сознание.

Младший сын Кулебы доставлен в столичный Охмадет. Данных о его состоянии пока нет.

Напомним, полиция открыла дело по факту ДТП с Кулебой. Правоохранители уточнили подробности аварии, в результате которой пострадали четыре человека.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Кулеба, авария, дети, врачи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 12:08
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Почему не пишут о состоянии других пострадавших? Почему только об этом нарушителе и его отпрысках?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь