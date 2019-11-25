Укравтодор возьмется за перекресток, на котором разбился Кулеба
В Укравтодоре пообещали обратить внимание на перекреток в селе Чабаны, где вчера, 24 ноября, попал в ДТП Кулеба. Коммунальщики пересмотрят работу светофоров, установят дополнительные знаки и в будущем построят развязку. Об этом сообщает ТСН.
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“Камера видеонаблюдения в Чабанах зафиксировала, как серая Тойота выезжает с правого ряда за светофор, чтобы дать возможность тем, кто сзади, поворачивать направо. Водитель, который уже нарушил, теперь не видит сигналов светофора и через несколько секунд выезжает на перекресток - успевает пересечь только половину трассы. В последние секунды перед столкновением видно, что пытается ускориться, но уйти от удара не успевает“ – говорится в сообщении.
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За рулем фургона был 22-летний парень, которого госпитализировали в больницу Киево-Святошинского района. За рулем легкового авто – уполномоченный президента Зеленского Николай Кулеба с сыновьями. Все они сейчас находятся в больнице в Феофании.
Состояние на данный момент стабилизировано, уже ближе к средней тяжести. У него закрытая травма грудной клетки, переломы ребер, ушиб легких. Он в полном сознании, адекватен – рассказали врачи о состоянии политика
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Напомним, полиция открыла дело по факту ДТП с Кулебой. Правоохранители уточнили подробности аварии, в результате которой пострадали четыре человека.
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