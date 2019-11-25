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Укравтодор возьмется за перекресток, на котором разбился Кулеба

Комментариев: 25
Полицейские устанавливают все подробности и детали ДТП.
Лучащий врач Кулебы
Лучащий врач Кулебы
Скриншот видео

В Укравтодоре пообещали обратить внимание на перекреток в селе Чабаны, где вчера, 24 ноября, попал в ДТП Кулеба. Коммунальщики пересмотрят работу светофоров, установят дополнительные знаки и в будущем построят развязку. Об этом сообщает ТСН.

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“Камера видеонаблюдения в Чабанах зафиксировала, как серая Тойота выезжает с правого ряда за светофор, чтобы дать возможность тем, кто сзади, поворачивать направо. Водитель, который уже нарушил, теперь не видит сигналов светофора и через несколько секунд выезжает на перекресток - успевает пересечь только половину трассы. В последние секунды перед столкновением видно, что пытается ускориться, но уйти от удара не успевает“ – говорится в сообщении.

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За рулем фургона был 22-летний парень, которого госпитализировали в больницу Киево-Святошинского района. За рулем легкового авто – уполномоченный президента Зеленского Николай Кулеба с сыновьями. Все они сейчас находятся в больнице в Феофании.

Состояние на данный момент стабилизировано, уже ближе к средней тяжести. У него закрытая травма грудной клетки, переломы ребер, ушиб легких. Он в полном сознании, адекватен – рассказали врачи о состоянии политика

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Напомним, полиция открыла дело по факту ДТП с Кулебой. Правоохранители уточнили подробности аварии, в результате которой пострадали четыре человека.

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Теги: ДТП, Кулеба, Укравтодор
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Комментариев (26)
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MNI1957    25.11.2019, 14:03
Оценка:  0
MNI1957
у них мозги в креслах,независимо от возраста
Pegas_P    25.11.2019, 13:59
Оценка:  0
Pegas_P
Причем тут перекресток то? За какие знаки еще будут браться? Водитель явно нарушил. Авто, что ехало справа начало притормаживать. Похоже, что из за авто и из за того, что уже не видел светофор, подумал, что загорелся зеленый и поехал дальше. Но тут вина только водителя Тайота.
meglj    25.11.2019, 13:58
Оценка:  +1
meglj
)) перекресток,
и красный свет виноваты !гондурас
игнат    25.11.2019, 13:55
Оценка:  0
игнат
При чем тут перекресток, если этот дятел на красный ездит? Может теперь рельеф и искривление горизонта будут виновниками ДТП?
katzIgor    25.11.2019, 13:55
Оценка:  +1
katzIgor
та кон теперь не виноват? что поехал на красный сигнал, и еще и детей чуть не угробил
Лошко    25.11.2019, 13:53
Оценка:  0
Лошко
Дополнительно предлагаю: после того, как промеряешь рост спросить у младшего, папа всегда был таким, или стал дебилом (нарушающим ПДД) почувствовав власть?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    25.11.2019, 13:48
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Место фургона могла быть фура или камаз.
Так что легко еще отделался.
ParisMA    25.11.2019, 13:41
Оценка:  -3
ParisMA
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ParisMA    25.11.2019, 13:41
Оценка:  +1
ParisMA
Хотела посмотреть ВИДЕО! 4 раза! БигМир - ты ччё, ДОЛБАНУЛСЯ? Серьёзно?! Ушлёпки тупые, Авторы БМ - идите наХ*Й!
Лошко    25.11.2019, 13:33
Оценка:  0
Лошко
По поводу адекватности чиновника, уполномоченного по правам человека, с СЫНОВЬЯМИ, БЕЗ теперь обязательных ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ, я бы поспорил с автором статьи.
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 13:39
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Поспорь. Старшему - 19 лет. Для этого возраста кресел нет. Младшему - 11. Может не быть кресел по росту. Так что тема кресел тут очень спорная.
Путин_xyйло    25.11.2019, 13:43
Оценка:  0
Путин_xyйло
Младшему 11, нет кресел - проблема водителя! Но Кто ему доктор, он пример должен подавать! Вот вам и пример!
Лошко    25.11.2019, 13:46
Оценка:  0
Лошко
закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" "в автокреслах нужно перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом меньше, чем 145 сантиметров. За первое нарушение закона водителям грозит
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 13:46
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В правилах написано, что кресла применяют для детей до 12 лет или ростом до 145 см. Какой рос у младшего?
Лошко    25.11.2019, 13:49
Оценка:  0
Лошко
Вперёд, в Феофанию - измерь!
Лошко    25.11.2019, 13:50
Оценка:  +1
Лошко
Может ещё поспорить о его вине, относительно выезда за стоп - линию и проезда на красный сигнал светофора?
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 13:28
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Достаточно убрать табличку с зеленой стрелочкой, как уже кое-где сделали.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    25.11.2019, 13:33
Оценка:  +4
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Причем тут табличка с зеленой стрелочкой?
Рагуль ездит не умеет.
Путин_xyйло    25.11.2019, 13:35
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Не не умеет, а считает что имеет право.
Лошко    25.11.2019, 13:34
Оценка:  +1
Лошко
И что, дебилы после этого перестанут нарушать ПДД, выезжая за стоп-линию и проезжая на красный сигнал светофора?
Путин_xyйло    25.11.2019, 13:40
Оценка:  0
Путин_xyйло
Все другие в похожей ситуации -дебилы и мажоры, но только не этот, бо он "свой".
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