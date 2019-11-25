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Большинство украинцев за встречу Зеленского с Путиным - опрос

Комментариев: 2
Отрицательно к встрече украинского президента с российским относятся только 15% опрошенных.
Украинцы одобряют встречу Зеленского с Путиным
Украинцы одобряют встречу Зеленского с Путиным
Корреспондент.net

Большинство опрошенных украинцев (75%) положительно относятся к решению президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения за ноябрь, проведенный фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с КМИС.

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“Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям президента Владимира Зеленского: инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%), решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%)“, - говорится в материалах.

Также украинцы положительно оценили: предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%), возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%), решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%), полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%).

 

Исследование проводилось 4-19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме неподконтрольных территорий.

Как известно, встреча Зеленского с Путиным в рамках нормандского формата запланирована на 9 декабря в Париже.

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Теги: Путин, украинцы, опрос, Владимир Зеленский, нормандская четверка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Хитрый-Лис    25.11.2019, 13:54
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Это те 75 % которые чаляться в СИБИРИ и Магадане?
wr777    25.11.2019, 13:50
Оценка:  0
wr777
Эти 75% украинцев даже не в курсе что они ЗА !
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