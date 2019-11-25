Большинство украинцев за встречу Зеленского с Путиным - опрос
Большинство опрошенных украинцев (75%) положительно относятся к решению президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения за ноябрь, проведенный фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с КМИС.
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Также украинцы положительно оценили: предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%), возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%), решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%), полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%).
Исследование проводилось 4-19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме неподконтрольных территорий.
Как известно, встреча Зеленского с Путиным в рамках нормандского формата запланирована на 9 декабря в Париже.
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