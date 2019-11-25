Большинство украинцев за встречу Зеленского с Путиным - опрос

Отрицательно к встрече украинского президента с российским относятся только 15% опрошенных.

Большинство опрошенных украинцев (75%) положительно относятся к решению президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения за ноябрь, проведенный фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с КМИС.

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“Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям президента Владимира Зеленского: инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%), решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%)“, - говорится в материалах.

Также украинцы положительно оценили: предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%), возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%), решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%), полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%).

Исследование проводилось 4-19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме неподконтрольных территорий.

Как известно, встреча Зеленского с Путиным в рамках нормандского формата запланирована на 9 декабря в Париже.

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