Зеленский записал ролик, где прокомментировал "позорные смски" в Раде

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал переписку нардепа от Слуги народа Богдана Яременко с проституткой во время заседания Верховной Рады, а также рассказал о сложностях работы президентской парламентской фракции “Слуга народа“. Свое обращение к украинцам глава государства опубликовал в своем видеоблоге Откровенно с Президентом.

Мы очень внимательно, и я лично, мы внимательно следим за статистикой. Не только там какие-то такие ну, скажем так, позорные смски – они тоже есть. Есть позорные слухи. Но я сейчас очень рад, что пока это только слухи, - заявил президент.

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Зеленский добавил, что есть некоторые ошибки, есть некоторые аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы.

Хотя мы договаривались, что когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, когда обсуждаются законопроекты в комитетах – там, пожалуйста, споры, но не выносите их, пожалуйста, на заседания Верховной Рады. У нас есть такая договоренность, она честная: если 70% партии Слуга Народа за тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем, - отметил Зеленский.

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Он добавил, что каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу.

По его словам, “простые люди“ во фракции, хоть и допускают ошибки, однако являются представителями разных слоев населения.

Я понимаю нашего главу фракции. Давиду сложно. И замам сложно. Потому что такой партии никогда не было. 254 человека - они разные. Есть те, кто знает все законы, они образованные, ведущие экономисты с практикой, с опытом, юристы. А есть обычные люди: фермеры или с предприятий. Простые. Они, извините на таком слове, долго въезжают. Поэтому есть ошибки. Они показывают отношение того или иного класса, и показывают тебе, где ошибки, потому что представляют разные слои общества с разной ментальностью и заработком. Поэтому, пока в Верховной Раде у нас демократия, но пока, - сообщил Зеленский.

Напомним, журналисты поймали нардепа Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. На следующий день нардеп в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

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