Киевские налоговики раскрыли схему незаконного ввоза медоборудования

Изъята партия специального медицинского оборудования.

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Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили схему легализации незаконно ввезенного в Украину медицинского оборудования и изъяли партию продукции, стоимостью более 1,7 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

В ходе расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины установлено, что должностные лица предприятия, осуществляющего свою деятельность в фармацевтической отрасли на Киевщине за счет проведения внешнеэкономических хозяйственных операций, а именно ввоза на территорию Украины специального медицинского оборудования, без отражения ввозимых товарно-материальных ценностей в налоговой отчетности и за счет подмены номенклатуры товаров, совершили пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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По результатам обысков, проведенных на основании соответствующих постановлений суда, из незаконного оборота изъята партия специального медицинского оборудования и расходных материалов общей ориентировочной стоимостью более 1,7 грн., а также первичные бухгалтерские документы, подтверждающие оформление бестоварных операций, в том числе черновые записи.

Установлено, что ввозимое таким образом оборудования легализовали путем отражения в отчетности бестоварных операций якобы по приобретению этих товаров у предприятий, причастных к схемам минимизации и конвертации. Досудебное расследование продолжается.

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