"Есть чатик": Скороход рассказала, как голосуют "слуги народа"
Исключенная из Слуги народа Анна Скороход рассказала о существовании “некого чата“, в котором депутатам пишут, как и за какой законопроект голосовать. Об этом она сообщила в интервью Апострофу.
По словам Скороход, в принятии решений “есть фактор ОП“.
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“Все решения спускаются оттуда. У нас есть чатик, как за какой закон голосовать, а если против, то почему“, – отметила Скороход.
При этом Анна рассказала, что “хороших объяснений“ в чате не было.
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“Объяснения хорошего я ни разу не встречала. Если объяснение в том заключается, что законопроект не нами подан, то, наверное, это не объяснение, это бред. Но многие считают, что это очень хорошее объяснение“, – подчеркнула политик.
Нам даже скидывают, как общаться с прессой – подчеркнула Скороход
Смотрите фрагмент на видео с 7:36
Напомним, 15 ноября Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции “Слуга народа“. Такой шаг во фракции объяснили за “нарушение этического кодекса“ и голосования против решения фракции.
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