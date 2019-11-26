"Есть чатик": Скороход рассказала, как голосуют "слуги народа"

По словам Анны Скороход, в партии существует специальный "чатик" .

Исключенная из Слуги народа Анна Скороход рассказала о существовании “некого чата“, в котором депутатам пишут, как и за какой законопроект голосовать. Об этом она сообщила в интервью Апострофу.

По словам Скороход, в принятии решений “есть фактор ОП“.

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“Все решения спускаются оттуда. У нас есть чатик, как за какой закон голосовать, а если против, то почему“, – отметила Скороход.

При этом Анна рассказала, что “хороших объяснений“ в чате не было.

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“Объяснения хорошего я ни разу не встречала. Если объяснение в том заключается, что законопроект не нами подан, то, наверное, это не объяснение, это бред. Но многие считают, что это очень хорошее объяснение“, – подчеркнула политик.

Нам даже скидывают, как общаться с прессой – подчеркнула Скороход

Смотрите фрагмент на видео с 7:36

Напомним, 15 ноября Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции “Слуга народа“. Такой шаг во фракции объяснили за “нарушение этического кодекса“ и голосования против решения фракции.

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