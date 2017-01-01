ФСБшники пытались завербовать полковника запаса ВСУ

Полковник запаса ВСУ не выполнил ни одного задания спецслужбы РФ.

В Запорожской области СБУ разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных сил Украины российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Контрразведка СБУ установила, что бывший военнослужащий, полковник запаса Вооруженных сил Украины, во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории АР Крым, попал в поле зрения представителей ФСБ РФ", - сказано в сообщении.

Представители ФСБ РФ заставили украинца дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ. Так, по замыслу кураторов, бывший военнослужащий должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных в Запорожской области.

Когда мужчина вернулся домой, он осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества и обратился в СБУ, где подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и отработки разведывательных задач.

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Учитывая это и то, что полковник запаса ВСУ не выполнил ни одного задания спецслужбы РФ, суд освободил его от уголовной ответственности по ч.2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 25 ноября, “Народный мэр“ Горловки Матюха оказался украинским разведчиком.

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