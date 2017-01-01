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Жителям оккупированных территорий разрешат получать пенсию без справок

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В Раду подан соответствующий законопроект №2083-д. Текст на данный момент не опубликован.
Пенсионерам упростят выплаты
Пенсионерам упростят выплаты
depositphotos.com

Жители временно оккупированных территорий смогут получать пенсионные выплаты без справки переселенца. Это станет возможным в случае принятия законопроекта №2083-д, сообщил глава Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец Deutsche Welle.

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Авторами законопроекта являются 17 народных депутатов, которые предложили отменить обязательную регистрацию внутренне перемещенных лиц. Также депутаты предлагают отменить срок давности для выплаты пенсий – сейчас он существует в формате 3 лет.

Ситуация, когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию, - ненормальная - отметил Любинец

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“Поэтому вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение“, - подытожил он. 

Жителям оккупированных территорий разрешат получать пенсию без справок
Жителям оккупированных территорий разрешат получать пенсию без справок
ВР

Жителям оккупированных территорий разрешат получать пенсию без справок
Жителям оккупированных территорий разрешат получать пенсию без справок
ВР

Ранее Коляда рассказала, что Украина не может выплачивать пенсии в ОРДЛО. 

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Теги: Украина, пенсии, справка переселенца, ОРДЛО
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