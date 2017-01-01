В Раду подан соответствующий законопроект №2083-д. Текст на данный момент не опубликован.

Жители временно оккупированных территорий смогут получать пенсионные выплаты без справки переселенца. Это станет возможным в случае принятия законопроекта №2083-д, сообщил глава Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец Deutsche Welle.

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Авторами законопроекта являются 17 народных депутатов, которые предложили отменить обязательную регистрацию внутренне перемещенных лиц. Также депутаты предлагают отменить срок давности для выплаты пенсий – сейчас он существует в формате 3 лет.

Ситуация, когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию, - ненормальная - отметил Любинец

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“Поэтому вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение“, - подытожил он.

Жителям оккупированных территорий разрешат получать пенсию без справок ВР

Жителям оккупированных территорий разрешат получать пенсию без справок ВР

Ранее Коляда рассказала, что Украина не может выплачивать пенсии в ОРДЛО.

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